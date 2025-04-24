iPhone 16e подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: Стоимость iPhone 16e впервые снизилась до 50 тысяч рублей

На российском рынке смартфон iPhone 16e впервые подешевел до 50 тысяч рублей. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты заметили, что стоимость доступного устройства упала до 50 тысяч рублей. Они подчеркнули, что в конце февраля iPhone 16e продавали за 78 тысяч рублей, в начале марта — 65 тысяч рублей. «Стоимость бюджетного смартфона Apple всего за 2,5 месяца упала почти на 30 тысяч рублей», — описали ситуацию авторы медиа.

В материале говорится, что смартфон имеет упрощенный процессор и оснащен всего одной камерой. Однако аппарат получил поддержку нейросети Apple Intelligence благодаря наличию 8 гигабайт оперативной памяти.

Также iPhone 16e имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор A18, минимум 128 гигабайт встроенной памяти. Его корпус из стекла и металла защищен от влаги и пыли по стандарту IP68. Сзади расположена одинарная камера разрешением 48 мегапикселей. Устройство имеет батарею емкостью 4005 миллиампер-часов.

В середине апреля стало известно, что iPhone 16 Plus подешевел в России до 85 тысяч рублей. На старте продаж осенью 2024 года девайс оценивали в 135 тысяч рублей.