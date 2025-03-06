Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16e подешевел в России на 10 тысяч рублей

Стоимость iPhone 16e снизилась на 10 000 рублей менее чем за месяц после анонса устройства. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

В конце февраля российские ретейлеры открыли предзаказ на доступный смартфон iPhone 16e, оценив его в 77 999 рублей. Аппарат еще не появился в продаже, но журналисты медиа выяснили, что он уже подешевел. Так, они нашли магазины, где можно заказать девайс за 65 тысяч рублей.

«Менее чем за месяц стоимость первого айфона 2025 года упала на 10 000 рублей», — отметили авторы. Смартфон со скидкой можно приобрести на китайском рынке с доставкой в Россию.

Аппарат имеет стеклянный корпус, 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED с частотой 60 герц, процессор A18, 8 гигабайт оперативной памяти, от 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели iPhone 16e расположена одинарная камера разрешением 48 мегапикселей. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4005 миллиампер-часов.

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, что смартфон iPhone 16e за 599 долларов не привлек большого числа покупателей в первые дни продаж. В ряде магазинов Apple Store аналитику сообщили, что собрали всего несколько десятков заявок на приобретение устройства.