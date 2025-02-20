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11:52, 20 февраля 2025Наука и техника

В России раскрыли стоимость самого дешевого iPhone

iPhone 16e будет стоить в России минимум 77 999 рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stephen Nellis / Reuters

Компания «М.Видео-Эльдорадо» одной из первых в России назвала цены на новый смартфон iPhone 16e. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Стоимость аппарата Apple составит минимум 77 999 рублей. В такую сумму торговая сеть оценила самую дешевую модель с накопителем 128 гигабайт. Ретейлер также предложит версию с 256 гигабайтами встроенной памяти, которая будет стоить 89 999 рублей. Версии с накопителем 512 гигабайт, которая также есть в линейке, российским покупателям не предложили.

В компании отметили, что в период до 18 марта потребители смогут приобрести iPhone 16e с повышенным кешбэком и рассрочкой без переплат. Точные сроки поступления смартфона в широкую продажу не раскрываются.

Кроме «М.Видео-Эльдорадо» новый смартфон Apple появится в продаже в других торговых сетях. Так, привезти iPhone 16e в Россию пообещали в МТС и re:Store.

Новый iPhone 16e, представленный 19 февраля, оказался самым доступным смартфоном Apple в актуальной линейке. Аппарат имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, чип A18, камеру на 48 мегапикселей, поддержку работы с искусственным интеллектом.

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