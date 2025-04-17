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16:47, 17 апреля 2025Наука и техника

iPhone 16 Plus подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16 Plus подешевел в России до 85 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / Globallookpress.com

Стоимость актуального смартфона Apple с большим дисплеем снизилась за два месяца на 10 процентов. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Авторы медиа обнаружили iPhone 16 Plus в российской продаже, аппарат доступен за 82-85 тысяч рублей. На старте продаж девайс оценивали в 135 тысяч рублей, в начале февраля — 90 тысяч рублей. Специалисты сделали вывод, что за два месяца смартфон стал стоить примерно на 10 процентов дешевле.

Гаджет имеет 6,7-дюймовый OLED-дисплей, процессор A18, минимум 8 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели iPhone 16 Plus расположена двойная камера с широкоугольным объективом разрешением 48 мегапикселей и ультраширокоугольным сенсором на 12 мегапикселей. Устройство имеет аккумулятор емкостью 4674 миллиампер-часов.

У модели 16 Plus один их самых крупных экранов в линейке смартфонов Apple — по этому показателю его опережает только флагман iPhone 16 Pro Max со своим 6,9-дюймовым дисплеем. Также аппарат выделяется длительным временем работы от батареи — по данным Apple, его автономность составляет 27 часов.

Ранее стало известно, что стоимость iPhone 16 Pro впервые снизилась до 90 тысяч рублей. На старте продаж аппарат продавали за 170 тысяч рублей.

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