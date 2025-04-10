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15:58, 10 апреля 2025Наука и техника

Флагманский iPhone подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16 Pro стал доступен в России дешевле 90 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Annice Lyn / Getty Images

Стоимость iPhone 16 Pro впервые снизилась до 90 тысяч рублей. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что флагманский смартфон Apple 2024 года выпуска можно приобрести в России за 90 тысяч рублей и дешевле. «Сейчас смартфон в среднем стоит 89 тысяч за версию со 128 гигабайтами памяти», — говорится в заметке.

Так, в январе девайс был доступен за 100 тысяч рублей, на старте продаж за него просили 170 тысяч рублей. По словам специалистов издания, за первый квартал 2025 года iPhone 16 Pro подешевел на 19 процентов.

Флагман Apple имеет корпус из титана и стекла, топовый процессор A18 Pro. Смартфон получил 6,3-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED, тройную камеру с объективами разрешением 48, 48 и 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 3582 миллиампер-часов. Девайс имеет биометрический сенсор Face ID, влагозащиту, поддержку быстрой беспроводной зарядки.

В конце марта стало известно, что стоимость iPhone 16 Pro Max в России упала ниже 105 тысяч рублей. По словам журналистов Hi-Tech Mail.ru, удешевление произошло из-за валютных колебаний.

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