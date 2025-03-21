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10:25, 21 марта 2025Наука и техника

Топовый iPhone 16 Pro Max рекордно подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: Стоимость iPhone 16 Pro Max упала ниже 105 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / Globallookpress.com

На российском рынке рекордно подешевел актуальный флагманский смартфон Apple. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты заметили, что стоимость iPhone 16 Pro Max в России упала ниже 105 тысяч рублей. Последний раз скидки на флагман фиксировали в конце января — тогда аппарат нашли на рынке по цене 120 тысяч рублей.

«Это произошло на фоне падения курса доллара до 84 рублей. За три месяца стоимость самого дорогого айфона снизилась на 16 процентов», — прокомментировали ситуацию авторы медиа. Также они отметили, что из-за валютных колебаний подешевели другие девайсы Apple: наушники AirPods Pro 2 — до 20 тысяч рублей, часы Apple Watch Ultra 2 — до 70 тысяч рублей, планшет iPad Pro на 11 дюймов с чипом M4 — до 89 тысяч рублей, ноутбук MacBook Air 13 M3 — до 85 тысяч рублей.

Смартфон iPhone 16 Pro Max имеет 6,9-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED, процессор A18 Pro, 8 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 48, 48 и 12 мегапикселей. Флагман получил аккумулятор емкостью 4685 миллиампер-часов, он поддерживает функции искусственного интеллекта (ИИ).

В середине марта стало известно, что цена iPhone 15 снизилась до рекордной отметки — 50 тысяч рублей. В начале 2025 года аппарат продавали за 70-75 тысяч рублей.

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