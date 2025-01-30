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16:55, 30 января 2025Наука и техника

Топовый iPhone 16 Pro Max подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16 Pro Max подешевел в России до 120 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Флагманский смартфон Apple подешевел на российском рынке впервые в 2025 году. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Стоимость iPhone 16 Pro Max на маркетплейсах достигла 120 тысяч рублей, при покупке у российских продавцов — 125 тысяч рублей. По сравнению с декабрем экономия составляет 5 процентов, осенью прошлого года — 20 процентов.

Авторы медиа напомнили, что на старте продаж топовый аппарат Apple оценивали в 195 тысяч рублей, в ноябре — 155 тысяч рублей. Перед Новым годом девайс можно было приобрести за 130-140 тысяч рублей.

«Этот iPhone 16 Pro Max — самый мощный, большой и автономный смартфон Apple 2024 года», — описали устройство журналисты. Девайс получил 6,9-дюймовый OLED-дисплей, процессор A18 Pro, 8 гигабайт оперативной и минимум 256 гигабайт встроенной памяти. Также аппарат имеет тройную камеру с объективами разрешением 48, 48 и 12 мегапикселей. Гаджет оснащен аккумулятором емкостью 4685 миллиампер-часов.

Ранее стало известно, что на российском рынке подешевел iPhone 15. Если в декабре 2024 года базовый аппарат Apple оценивали в 80 тысяч рублей, то в начале 2025-го он появился в продаже за 70 тысяч рублей.

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