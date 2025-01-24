iPhone 15 снова подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: Стоимость iPhone 15 в России упала до 70 тысяч рублей

Представленный в 2023 году iPhone 15 снова подешевел на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

В декабре 2024 года базовый аппарат Apple оценивали в 80 тысяч рублей. На некоторых маркетплейсах стартовый девайс можно приобрести за 70 тысяч рублей и дешевле — журналисты медиа отметили, что iPhone 15 подешевел примерно на 12 процентов.

«Смартфон iPhone 15 — базовый флагман Apple 2023 года, который до сих пор остается актуальным», — прокомментировали событие журналисты. Девайс имеет стеклянный корпус, 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, процессор A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, минимум 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета находится двойная камера с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Телефон оснащен батареей емкостью 3349 миллиампер-часов.

Последний раз iPhone 15 дешевел до 60-70 тысяч рублей в октябре 2024-го. Тогда журналисты отмечали, что самые низкие цены на аппарат сохранились при покупке устройства из-за рубежа. Однако в этом случае покупателю из России придется платить пошлину.

В середине января стало известно, что на российском рынке подешевел флагманский смартфон iPhone 16 Pro. Девайс стал доступен за 100 тысяч рублей — скидка составила около 20 процентов.