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20:33, 16 января 2025Наука и техника

В России подешевел iPhone 16 Pro

Hi-Tech Mail.ru: Стоимость iPhone 16 Pro снизилась почти до 100 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

На российском рынке подешевел флагманский смартфон iPhone 16 Pro. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа напомнили, что на старте продаж аппарат продавали за 170 тысяч рублей, в ноябре он стоил чуть дороже 100 тысяч рублей. В начале 2025 года стоимость флагмана снизилась до 100 тысяч рублей. «На маркетплейсах смартфон оценивают в 103 тысячи рублей без учета таможни. Экономия — 20 процентов», — отметили авторы.

«Смартфон iPhone 16 Pro — самый дешевый айфон из текущей линейки Pro», — описали устройства журналисты издания. Аппарат получил 6,3-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с частотой до 120 герц, процессор Apple A18 Pro, 8 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета расположена тройная камера с объективами 48, 48 и 12 мегапикселей. 16 Pro имеет аккумулятор емкостью 3582 миллиампер-часов.

В начале года стало известно, что iPhone 15 Pro подешевел в России до 87 тысяч рублей. На старте продаж флагман оценивали в 149 тысяч рублей, в середине 2024 года — 100-120 тысяч.

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