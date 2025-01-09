В России подешевел флагманский iPhone

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 15 Pro подешевел в России до 87 тысяч рублей

На российском рынке подешевел флагманский смартфон Apple 2023 года выпуска. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что стоимость iPhone 15 Pro снизилась до 87 тысяч рублей на маркетплейсах. У крупных ретейлеров аппарат стал доступен за 115 тысяч рублей, в мелких магазинах его можно приобрести за 92 тысячи рублей. На старте продаж флагман оценивали в 149 тысяч рублей, в середине 2024 года — 100-120 тысяч. «Цена iPhone 15 Pro за полгода в России упала примерно на 30 процентов», — заметили авторы.

«Это первый титановый айфон, который до сих пор остается актуальным смартфоном, не сильно уступающим последним iPhone 16 Pro», — описали девайс специалисты издания.

Аппарат получил 6,1-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с частотой 120 герц, корпус из стекла и титана, процессор A17 Pro, 8 гигабайт оперативной памяти, минимкм 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета расположена тройная камера с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 3274 миллиампер-часов.

В конце декабря стало известно, что iPhone 16 подешевел в России до 80 тысяч рублей. На старте продаж телефон оценивали в 114 тысяч рублей и дороже.