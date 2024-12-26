iPhone 16 подешевел в России в конце года

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16 подешевел в России до 80 тысяч рублей

Стоимость самого нового базового смартфона Apple снизилась на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа напомнили, что на старте продаж в сентябре iPhone 16 оценивали в 114 тысяч рублей и дороже. К концу года стартовый телефон серии можно приобрести за 75-80 тысяч рублей. Разница от первоначальной цены составила более 40 процентов.

«Дешевле если и будет, то незначительно. Даже прошлогодние iPhone 15 сейчас стоят не менее 70 тысяч рублей», — подчеркнули специалисты. Приобрести смартфон по самой низкой цене можно за рубежом, однако при заказе аппарата придется заплатить пошлину.

В конце ноября авторы Hi-Tech Mail.ru рассказывали, что iPhone 16 подешевел до 90 тысяч рублей.

Устройство Apple имеет 6,1-дюймовый экран Super Retina XDR OLED с максимальной частотой 60 герц и яркостью 2000 нит. Гаджет получил процессор A18, 8 гигабайт оперативной памяти, минимум 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели iPhone 16 находится двойная камера с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Аппарат имеет батарею емкостью 3561 миллиампер-час.

В середине декабря стало известно, что стоимость iPhone 16 Plus снизилась на российском рынке. Оцененный на старте продаж в 134 тысячи рублей девайс оказался доступен за 90 тысяч рублей.