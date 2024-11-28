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15:58, 28 ноября 2024Наука и техника

iPhone 16 снова подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 16 снизилась до 90 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Базовый смартфон линейки iPhone 16 подешевел на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что iPhone 16 снова можно приобрести на рынке за 90 тысяч рублей. Такая же цена устанавливалась на устройство в начале октября, но затем девайс снова подорожал. На старте продаж телефон оценивали в 114 тысяч рублей.

Также гаджет Apple можно приобрести за границей, где базовый смартфон с накопителем 128 гигабайт стоит 78 тысяч рублей. Однако покупателю придется заплатить почти 10 тысяч рублей в виде пошлины.

«Базовый девайс компании Apple 2024 года долго не будет терять свою актуальность», — заметили журналисты Hi-Tech Mail.ru. Аппарат получил 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, процессор Apple A18, 8 гигабайт оперативной памяти, камеру с двумя объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 3561 миллиампер-часов.

В конце ноября стало известно, что флагманский iPhone 16 Pro Max подешевел на российском рынке — до 155 тысяч рублей. На старте продаж самый дорогой из новых смартфонов Apple оценивали в 194 тысяч рублей.

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