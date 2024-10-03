iPhone 16 впервые подешевел

iPhone 16 подешевел до 90 тыс. рублей — раньше его продавали за 160 тыс. рублей

Новый iPhone 16 впервые с момента релиза подешевел на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Авторы медиа проанализировали предложения и заметили, что стоимость базового iPhone 16, который имеет 128 гигабайт памяти, снизилась до 90 тысяч рублей. При этом на старте продаж аппарат продавали за 114-160 тысяч рублей.

«Ажиотаж вокруг самых актуальных айфонов закончился, поэтому отечественные магазины снижают цены», — прокомментировали событие специалисты.

Аппарат получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой частоты 60 герц и максимальной яркостью 2000 нит. Смартфон Apple имеет чип A18, 8 гигабайт оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Также iPhone 16 вышел с аккумулятором емкостью 3561 миллиампер-часов.

В материале говорится, что iPhone 16, анонсированный 9 сентября, можно купить и дешевле — если заказывать смартфон из-за рубежа. «Маркетплейсы продают их примерно за 79 тысяч рублей. К этой стоимости нужно добавить оплату пошлины — 9500 рублей», — рассказали журналисты.

В конце сентября стало известно, что стоимость iPhone 15 снизилась до 80 тысяч рублей. Осенью 2023 года аппарат Apple продавали за 125−170 тысяч рублей.