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09:05, 30 сентября 2024Наука и техника

iPhone 15 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 15 снизилась до 80 тысяч рублей

Фото: Aly Song / Reuters

Представленный в 2023 году базовый смартфон Apple подешевел в России после релиза iPhone 16. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что стартовая версия iPhone 15 стала доступна на российском рынке за 80 тысяч рублей. Осенью 2023 года аппарат продавали за 125−170 тысяч рублей. Таким образом, по сравнению с первоначальной стоимостью разница составила в среднем 30 процентов.

Смартфон iPhone 15 вышел с 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR OLED, процессором A16 Bionic, 6 гигабайтами оперативной памяти, накопителем емкостью от 128 гигабайт. На задней панели устройства расположена двойная камера с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Телефон имеет аккумулятор емкостью 3349 миллиампер-часов.

При этом в начале сентября iPhone 15 был доступен с большей скидкой. Ранее было известно, что смартфон можно было купить за 70 тысяч рублей.

В середине сентября выяснилось, что iPhone 15 Plus подешевел за год в России на треть. Если на старте продаж его продавали за 140 тысяч рублей, то осенью он оказался доступен за 80 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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