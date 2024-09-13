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14:01, 13 сентября 2024Наука и техника

iPhone 15 Plus подешевел в России на треть

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 15 Plus снизилась до 100 тысяч рублей

Фото: Loren Elliott / Reuters

Смартфон iPhone 15 Plus подешевел за год в России на треть. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Представленный осенью 2023 года аппарат стал доступен на российском рынке за 100 тысяч рублей. На старте продаж телефон оценивали в 140 тысяч рублей. Таким образом, он подешевел примерно на 30 процентов. При этом авторы медиа указали, что у некоторых продавцов 15 Plus можно найти и за 80 тысяч рублей.

«Apple представила смартфоны линейки iPhone 16 в начале сентября, но это не значит, что все остальные гаджеты "яблочного" бренда сразу превратились в тыкву. Модель iPhone 15 Plus будет оставаться актуальной еще долгое время», — описали гаджет журналисты.

Модель 15 Plus выделяется большим 6,7-дюймовым OLED-экраном. Аппарат имеет процессор A16, 6 гигабайт оперативной памяти, минимум 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства расположена двойная камера с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Девайс оснащен аккумулятором емкостью 4383 миллиампер-часа.

Представленный 9 сентября iPhone 16 Plus отличается от предшественника наличием процессора A18 и 8 гигабайт оперативной памяти.

Ранее стало известно, что стоимость iPhone 15 Pro снизилась в России до 94 тысяч рублей. На старте продаж флагман продавали за 150-170 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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