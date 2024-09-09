iPhone 15 Pro подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 15 Pro снизилась до 94 тысяч рублей

Флагманский смартфон Apple 2023 года выпуска подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что стоимость iPhone 15 Pro снизилась до 94 тысяч рублей. На старте продаж флагман оценивали в 150-170 тысяч рублей. Таким образом, аппарат подешевел в среднем на 35 процентов.

«В начале сентября Apple представит новую линейку смартфонов, но iPhone 15 Pro, выпущенный в прошлом году, еще долго будет оставаться актуальным устройством на рынке», — описали подешевевший девайс авторы Hi-Tech Mail.ru.

15 Pro имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц, процессор Apple A17 Pro, 8 гигабайт оперативной памяти, минимум 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета находится тройная камера с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей и лидаром. Смартфон оснащен батареей емкостью 3274 миллиампер-часа.

В начале сентября аналитики компании Piper Sandler заявили, что наличие поддержки искусственного интеллекта (ИИ) станет одной из причин высокого спроса на iPhone 16. Однако спустя некоторое время с момента старта продаж распространение смартфонов замедлится.