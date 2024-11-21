Самый дорогой iPhone подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16 Pro Max подешевел до 155 тысяч рублей в России

Флагманский iPhone 16 Pro Max подешевел на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

По словам журналистов медиа, на старте продаж за топовый флагман просили от 194 тысяч рублей. В конце ноября самый продвинутый и дорогой iPhone можно приобрести за 157−154 тысячи рублей. «Это на 40 тысяч рублей меньше, чем было на старте продаж, экономия составляет почти 21 процент», — отметили специалисты.

«Внутри устройства установлен чип A18 Pro, который заточен под работу с ИИ-технологиями», — описали флагман авторы. Также 16 Pro Max имеет 6,9-дюймовый OLED-дисплей, 8 гигабайт оперативной и минимум 256 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 48, 48 и 12 мегапикселей. Аппарат вышел с аккумулятором емкостью 4685 миллиампер-часов.

Неделю назад также выяснилось, что в России подешевел iPhone 16 Pro. Если на старте продаж за флагман просили 170 тысяч рублей, то месяц спустя цена снизилась до 130 тысяч рублей.

В начале ноября оказалось, что iPhone 16 Plus подешевел до 98 тысяч рублей. На старте продаж за базовый смартфон Apple с большим экраном просили 134 тысячи рублей и больше.