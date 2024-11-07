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20:43, 7 ноября 2024Наука и техника

iPhone 16 Plus впервые подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16 Plus подешевел до 98 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Представленный два месяца назад смартфон Apple подешевел на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Авторы заметили, что iPhone 16 Plus стал доступен за 98 тысяч рублей. На старте продаж его оценивали в 134 тысячи рублей. Таким образом, стоимость аппарата изменилась в меньшую сторону почти на 40 тысяч рублей.

Журналисты медиа отметили, что базовый девайс от Apple с увеличенным дисплеем подешевел впервые. Причиной снижения цен назвали приближающиеся ноябрьские распродажи.

Модель iPhone 16 Plus получила 6,7-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, процессор A18, 8 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти. Устройство имеет двойную камеру с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей, сенсор Face ID, стереодинамики, поддержку Emergency SOS и экстренной связи через спутники. Гаджет вышел с аккумулятором емкостью 4674 миллиампер-часов.

«Также iPhone 16 Plus признан самым долгоживущим смартфоном Apple за всю историю», — отметили авторы издания. Ранее эксперты GSMArena выяснили, что его автономность составляет 18 часов и 49 минут.

В конце октября выяснилось, что iPhone 13 Pro подешевел в России до 65-70 тысяч рублей. Авторы Hi-Tech Mail.ru назвали аппарат одним из самых популярных смартфонов Apple на российском рынке, так как он поддерживает стандарты VoLTE и VoWiFi.

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