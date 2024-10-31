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17:38, 31 октября 2024Наука и техника

iPhone 13 Pro подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 13 Pro подешевел в России до 65-70 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Представленный в 2021 году флагманский смартфон Apple подешевел. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

«Смартфон iPhone 13 Pro — девайс от Apple, представленный в 2021 году. Несмотря на его трехгодовалый возраст, модель пользуется большой популярностью и предлагает современные функции», — описали гаджет авторы медиа. На старте продаж девайс стоил 110 тысяч рублей, в 2023 году — 80 тысяч рублей, а осенью 2024-го подешевел до 65-70 тысяч рублей.

Журналисты издания назвали основную причину популярности телефона. «Это единственный смартфон Apple, представленный до официального ухода компании из страны. Поэтому он поддерживает все стандарты связи», — заявили специалисты Hi-Tech Mail.ru. Так, аппараты серии iPhone 13 поддерживают технологии VoLTE и VoWiFi, чего лишены в России iPhone 14, 15 и 16.

Модель 13 Pro имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой частоты 120 герц, процессор A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти. На задней стороне девайса находится тройная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и лидар. Смартфон получил аккумулятор емкостью 3095 миллиампер-часов.

В конце октября стало известно, что в российской розничной продаже подешевел флагманский iPhone 16 Pro Max. Если сразу после выпуска аппарат продавали за 194 тысячи рублей, то затем он подешевел до 150-160 тысяч рублей.

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