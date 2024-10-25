Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 25 октября 2024Наука и техника

В России впервые подешевел iPhone 16 Pro Max

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 16 Pro Max снизилась на 30 тысяч рублей

Фото: Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В российской розничной продаже подешевел флагманский iPhone 16 Pro Max. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа выяснили, что в конце октября самый дорогой смартфон Apple стал доступен за 150-160 тысяч рублей. «На старте отечественные магазины просили за него от 194 тысяч рублей. Спустя месяц цены стали ниже», — заметили авторы.

По их словам, за месяц стоимость устройства снизилась на 20 процентов или около 30 тысяч рублей. Специалисты заключили, что передовой аппарат Apple впервые подешевел в российской рознице.

16 Pro Max получил увеличенный до 6,9 дюймов OLED-дисплей с поддержкой гибридной частоты экрана от 1 до 120 герц. Флагман имеет процессор A18 Pro, 8 гигабайт оперативной и минимум 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства расположена тройная камера с объективами разрешением 48, 48 и 12 мегапикселей с пятикратным оптическим зумом. Емкость батареи телефона составила 4685 миллиампер-часов.

В начале октября выяснилось, что iPhone 16 Pro впервые подешевел в России до 116 тысяч рублей. На старте продаж за топовый аппарат просили в среднем 170 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский резко высказался в адрес ООН из-за визита генсека в Казань. За что Гутерриша критикует Киев?

      В руке «мумии инопланетянина» из Перу нашли странные металлические импланты

      В России впервые подешевел iPhone 16 Pro Max

      Специалисты МАГАТЭ заявили о ежедневно слышащихся взрывах в районе ЗАЭС

      Бетербиев рассказал об отношении к Усику

      МИД прокомментировал случай с Лавровым и наступившим ему на ногу человеком

      Интервью Трампа с бессвязными и ложными высказываниями отредактировали перед публикацией

      Путину подарили двух драконов

      Раскрыты подробности встречи Путина с генсеком ООН

      Путин оценил рост товарооборота России и Вьетнама

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше