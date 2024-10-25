В России впервые подешевел iPhone 16 Pro Max

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 16 Pro Max снизилась на 30 тысяч рублей

В российской розничной продаже подешевел флагманский iPhone 16 Pro Max. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа выяснили, что в конце октября самый дорогой смартфон Apple стал доступен за 150-160 тысяч рублей. «На старте отечественные магазины просили за него от 194 тысяч рублей. Спустя месяц цены стали ниже», — заметили авторы.

По их словам, за месяц стоимость устройства снизилась на 20 процентов или около 30 тысяч рублей. Специалисты заключили, что передовой аппарат Apple впервые подешевел в российской рознице.

16 Pro Max получил увеличенный до 6,9 дюймов OLED-дисплей с поддержкой гибридной частоты экрана от 1 до 120 герц. Флагман имеет процессор A18 Pro, 8 гигабайт оперативной и минимум 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства расположена тройная камера с объективами разрешением 48, 48 и 12 мегапикселей с пятикратным оптическим зумом. Емкость батареи телефона составила 4685 миллиампер-часов.

В начале октября выяснилось, что iPhone 16 Pro впервые подешевел в России до 116 тысяч рублей. На старте продаж за топовый аппарат просили в среднем 170 тысяч рублей.