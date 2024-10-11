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04:29, 11 октября 2024Наука и техника

Стоимость нового iPhone 16 Pro снизилась на треть

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16 Pro впервые подешевел в России до 116 тысяч рублей

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Новый флагманский смартфон Apple впервые подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что на российском рынке начали продавать iPhone 16 Pro за 116 тысяч рублей. На старте продаж в сентябре устройство было доступно за 170 тысяч рублей. Таким образом, аппарат подешевел примерно на треть.

«Сейчас отличное время, чтобы задуматься о покупке устройства, пока на него вновь не повысили стоимость перед новогодними праздниками», — отметили авторы медиа. При этом журналисты напомнили, что модель 16 Pro за 116 тысяч рублей доставляют из-за рубежа, поэтому при заказе придется заплатить пошлину в размере около 16 тысяч рублей. «Даже в этом случае покупка будет выгодной», — подытожили журналисты.

Смартфон iPhone 16 Pro получил корпус из титана и стекла, 6,3-дюймовый OLED-дисплей, процессор A18 Pro и 8 гигабайт оперативной памяти. Флагман имеет тройную камеру с объективами разрешением 48, 48 и 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 3582 миллиампер-часов. Более дорогой iPhone 16 Pro Max отличается от телефона наличием 6,9-дюймового экрана и батареи емкостью 4685 миллиампер-часов.

В начале октября выяснилось, что новый iPhone 16 впервые с момента релиза подешевел на российском рынке. Аппарат начали предлагать за 90 тысяч рублей, тогда как на старте он был доступен за 160 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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