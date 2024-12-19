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19:44, 19 декабря 2024Наука и техника

В России подешевел iPhone 16 Plus

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16 Plus подешевел до 90 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wongsakorn Napaeng / Shutterstock / Fotodom  

Стоимость iPhone 16 Plus снизилась на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что с момента выхода в продажу устройство подешевело на 48 процентов. Если на старте девайс Apple оценивали в 134 тысячи рублей, то в конце декабря его можно приобрести за 90 тысяч рублей.

«Это отличная новость для тех, кто планировал покупать последний айфон себе или близкому в качестве подарка на Новый год», — прокомментировали событие авторы. С заметной скидкой устройство можно заказать из-за рубежа, однако в этом случае придется заплатить пошлину.

Смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A18, 8 гигабайт оперативной памяти. На задней панели гаджета расположили двойную камеру с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Аппарат вышел с аккумулятором емкостью 4674 миллиампер-часов. Аппарат поддерживает работу с нейросетью Apple Intelligence.

В начала декабря стало известно, что iPhone 16 Pro Max подешевел в России до 130 тысяч рублей. В ноябре флагманский гаджет с топовым процессором и 6,9-дюймовым дисплеем оценивали в 155 тысяч рублей.

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