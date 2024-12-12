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19:13, 12 декабря 2024Наука и техника

iPhone 16 Pro Max подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16 Pro Max подешевел в России до 130 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России подешевел флагманский смартфон Apple. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что iPhone 16 Pro Max подешевел на российском рынке до 130 тысяч рублей. По словам специалистов, в ноябре девайс оценивали в 155 тысяч рублей и выше — экономия составила более 20 тысяч рублей, или 17 процентов.

«Это самый актуальный, желанный и дорогой айфон 2024-2025 годов. Для кого-то этот смартфон станет подарком на Новый год, а кто-то планирует купить его себе на новогоднюю премию», — описали устройство авторы.

Флагманский гаджет от Apple получил 6,9-дюймовый OLED-экран с частотой 120 герц, топовый процессор A18 Pro, 8 гигабайт оперативной памяти, минимум 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели телефона расположена тройная камера с объективами разрешением 48, 48 и 12 мегапикселей. Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4685 миллиампер-часов.

В начале декабря выяснилось, что в России снизилась цена на iPhone 14. Базовый телефон 2022 года оказался доступен за 52-60 тысяч рублей, тогда как на старте продаж за него просили 85 тысяч рублей.

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