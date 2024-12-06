iPhone 14 подешевел в России

iPhone 14 подешевел до 52-60 тысяч рублей на российском рынке

Представленный в 2022 году базовый смартфон Apple подешевел на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что на старте продаж два года назад iPhone 14 оценивали в 85 тысяч рублей, летом 2024-го он стоил 65-70 тысяч рублей, а в начале декабря телефон доступен за 52-60 тысяч рублей.

«До сих пор Apple продает его на своем официальном сайте. В следующем году iPhone 14 точно снимут с продажи, а на смену придет iPhone 15», — описали подешевевший девайс специалисты. В материале уточняется, что дешевле всего смартфон можно купить в Китае, где он стоит около 56 тысяч рублей. Однако при этом придется заплатить пошлину.

Гаджет имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2532х1170 пикселей. Смартфон получил процессор A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 3279 миллиампер-часов.

В конце ноября стало известно, что iPhone 16 подешевел на российском рынке до 90 тысяч рублей. На старте продаж телефон оценивали в 114 тысяч рублей.