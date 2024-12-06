Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 6 декабря 2024Наука и техника

iPhone 14 подешевел в России

iPhone 14 подешевел до 52-60 тысяч рублей на российском рынке
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Peter Thomas / Reuters

Представленный в 2022 году базовый смартфон Apple подешевел на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что на старте продаж два года назад iPhone 14 оценивали в 85 тысяч рублей, летом 2024-го он стоил 65-70 тысяч рублей, а в начале декабря телефон доступен за 52-60 тысяч рублей.

«До сих пор Apple продает его на своем официальном сайте. В следующем году iPhone 14 точно снимут с продажи, а на смену придет iPhone 15», — описали подешевевший девайс специалисты. В материале уточняется, что дешевле всего смартфон можно купить в Китае, где он стоит около 56 тысяч рублей. Однако при этом придется заплатить пошлину.

Гаджет имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2532х1170 пикселей. Смартфон получил процессор A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 3279 миллиампер-часов.

В конце ноября стало известно, что iPhone 16 подешевел на российском рынке до 90 тысяч рублей. На старте продаж телефон оценивали в 114 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров пообещал ответ «любыми средствами» при попытке нанести России поражение

      Лавров назвал условия прекращения конфликта с Украиной

      Лавров заявил об отсутствии у России планов уничтожить украинский народ

      Лавров заявил о запрете прав человека для русских на Украине

      Депутат Рады назвала главу Минобороны Украины и его окружение преступной группировкой

      Лавров назвал происходящее на Украине гибридной войной

      Лавров поделился впечатлениями от Трампа

      Участникам спецоперации разрешат распоряжаться маткапиталом без ограничений

      Россия готова послать Западу «дополнительные сообщения» об опасности ядерной войны

      Лавров отказался называть ухудшение отношений России и США войной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше