iPhone 15 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 15 снизилась до 60-70 тысяч рублей

На российском рынке снизили цены на базовый iPhone 2023 года выпуска. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что в середине октября стоимость iPhone 15 упала до 60-70 тысяч рублей. На старте продаж год назад аппарат продавали в среднем за 125-170 тысяч рублей. «По сравнению с первоначальной стоимостью разница составляет почти 50 процентов, по сравнению с сентябрьской ценой — 15-20 процентов», — прокомментировали ситуацию авторы.

Специалисты также отметили, что самые низкие цены на iPhone 15 сохранились при покупке устройства из-за рубежа. Однако в этом случае покупателю из России придется платить пошлину.

Смартфон iPhone 15 получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 герц, процессор Apple A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти. Модель оснащена двойной камерой с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей, портом USB-C, аккумулятором емкостью 3349 миллиампер-часов. Девайс поддерживает работу с актуальной iOS 18.

Преемник девайса iPhone 16 отличается наличием процессора A18, 8 гигабайтами оперативной памяти, микрофоном с поддержкой записи объемного звука, батареи емкостью 3561 миллиампер-час.

Ранее стало известно, что iPhone 16 Pro подешевел в России до 116 тысяч рублей. На старте продаж в конце сентября аппарат продавали за 170 тысяч рублей.