Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:25, 17 октября 2024Наука и техника

iPhone 15 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 15 снизилась до 60-70 тысяч рублей

Фото: Onur Binay / Unsplash

На российском рынке снизили цены на базовый iPhone 2023 года выпуска. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что в середине октября стоимость iPhone 15 упала до 60-70 тысяч рублей. На старте продаж год назад аппарат продавали в среднем за 125-170 тысяч рублей. «По сравнению с первоначальной стоимостью разница составляет почти 50 процентов, по сравнению с сентябрьской ценой — 15-20 процентов», — прокомментировали ситуацию авторы.

Специалисты также отметили, что самые низкие цены на iPhone 15 сохранились при покупке устройства из-за рубежа. Однако в этом случае покупателю из России придется платить пошлину.

Смартфон iPhone 15 получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 герц, процессор Apple A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти. Модель оснащена двойной камерой с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей, портом USB-C, аккумулятором емкостью 3349 миллиампер-часов. Девайс поддерживает работу с актуальной iOS 18.

Преемник девайса iPhone 16 отличается наличием процессора A18, 8 гигабайтами оперативной памяти, микрофоном с поддержкой записи объемного звука, батареи емкостью 3561 миллиампер-час.

Ранее стало известно, что iPhone 16 Pro подешевел в России до 116 тысяч рублей. На старте продаж в конце сентября аппарат продавали за 170 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Сказки для малообразованных». В Москве и Киеве прокомментировали слухи о готовности Украины создать ядерную бомбу

      Нетаньяху заявил о «начале последнего дня» ХАМАС

      Мужчин призвали чаще есть морковь и помидоры

      Обнаружен механизм регенерации мозга

      «Итог? Страны не стало». Спикер Госдумы заявил, что к распаду СССР привел культовый фильм о валютной проститутке

      Россиянина осудили за похищение человека и требования переписать на него имущество

      В НАТО не нашли доказательств присутствия армии КНДР на Украине

      В России представили винтовку ZOV

      В Венесуэле задержали трех граждан США по обвинению в терроризме

      Российский боксер защитил титул чемпиона мира по версии WBA

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше