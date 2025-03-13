iPhone 15 рекордно подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 15 подешевел до 50 тысяч рублей

Цена стартового смартфона Apple 2023 года выпуска снизилась до рекордной отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что iPhone 15 стал доступен для покупки за 50 тысяч рублей. При этом в начале 2025 года аппарат продавали за 70–75 тысяч рублей, а в конце февраля его стоимость снижалась до 65 тысяч рублей. «Всего за первые три месяца года его цена на маркетплейсах упала на 25 процентов», — отметили специалисты.

Самые низкие цены на устройства заметили на маркетплейсах. Также самые дешевые смартфоны Apple обнаружили с доставкой из-за рубежа — в этом случае покупателю придется заплатить пошлину, которая составит около 10 процентов от стоимости гаджета.

Смартфон iPhone 15 имеет стеклянный корпус, 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, процессор A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти. Девайс получил накопитель емкостью 128 гигабайт. На задней панели гаджета расположена двойная камера с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей, спереди — 12-мегапиксельная фронтальная камера. Также телефон вышел с аккумулятором емкостью 3349 миллиампер-часов, биометрическим сенсором Face ID, платежным сервисом Apple Pay.

В начале марта журналисты Hi-Tech Mail.ru рассказали, что стоимость iPhone 16e снизилась на 10 000 рублей менее чем за месяц после анонса устройства. Девайс оказался доступен в продаже за 65 тысяч рублей.