iPhone 15 рекордно подешевел

Hi-Tech Mail.ru: Стоимость iPhone 15 снизилась в России до 65 тысяч рублей

На российском рынке рекордно подешевел iPhone 15. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что в конце февраля стоимость базового смартфона Apple 2023 года выпуска снизилась до 63-65 тысяч рублей. Такая цена установилась в нескольких российских маркетплейсах. Авторы напомнили, что еще в январе iPhone 15 оценивали в 75 тысяч рублей, в декабре 2024-го — 80 тысяч рублей.

«Apple до сих пор официально продает iPhone 15 по всему миру, даже несмотря на недавний выход бюджетного iPhone 16e, поэтому модель вполне можно считать актуальной», — описали устройство авторы.

Смартфон имеет 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, процессор A16, 6 гигабайт оперативной памяти, накопитель емкостью от 128 гигабайт. На задней панели телефона установлена двойная камера с широкоугольным объективом разрешением 48 мегапикселей и ультраширокоугольным сенсором на 12 мегапикселей. Устройство получило аккумулятор емкостью 3349 миллиампер-часов.

В середине февраля стало известно, что на российском рынке подешевел стартовый смартфон Apple 2024 года выпуска. Если на старте продаж iPhone 16 оценивали в 114 тысяч рублей, то в начале 2025 года его стоимость снизилась до 70 тысяч рублей.