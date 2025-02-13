iPhone 16 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: Стоимость iPhone 16 в России снизилась до 70 тысяч рублей

На российском рынке подешевел стартовый смартфон Apple 2024 года выпуска. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Авторы медиа заметили, что iPhone 16 можно купить за 70-75 тысяч рублей. На старте продаж гаджет продавали за 114 тысяч рублей, а в декабре — 85 тысяч рублей. По сравнению с последним месяца 2024 года аппарат стал стоить дешевле примерно на 10 процентов.

Журналисты издания заметили, что смартфон Apple подешевел накануне 23 февраля и 8 марта. Указанная цена актуальна при покупке устройства у российских продавцов.

Телефон получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 герц, процессор Apple A18, 8 гигабайт оперативной памяти — iPhone 16 поддерживает работу с нейросетью Apple Intelligence. Аппарат имеет двойную камеру с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 3561 миллиампер-часов, фронтальную камеру разрешением 12 мегапикселей.

В начале февраля авторы Hi-Tech Mail.ru заметили, что в России подешевел iPhone 16 Plus. Если на старте продаж за аппарат просили 134 тысячи рублей, то в начале года его стоимость снизилась до 90 тысяч рублей.