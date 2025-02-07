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06:37, 7 февраля 2025Наука и техника

iPhone 16 Plus подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16 Plus подешевел в России до 90 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В России в очередной раз подешевел iPhone 16 Plus. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что в российской рознице актуальный аппарат Apple оказался доступен за 90-91 тысячу рублей. Авторы подчеркнули, что рассматривали предложения только в отечественных интернет-магазинах — при покупке из-за рубежа смартфон может оказаться дешевле, однако придется заплатить пошлину.

Последний раз iPhone 16 Plus дешевел в конце 2024 года, тогда его стоимость снизилась до 90 тысяч рублей. При этом на старте продаж новую модель предлагали за 134 тысяч рублей и дороже.

16 Plus отличается от базовой модели iPhone 16 тем, что имеет увеличенный с 6,1 до 6,7 дюймов дисплей и расширенный до 4674 миллиампер-часов аккумулятор. Смартфон вышел с экраном Super Retina XDR OLED, процессором Apple A18, 8 гигабайтами оперативной памяти. Девайс оснащен камерой с объективами на 48 и 12 мегапикселей. Устройство получило Face ID, NFC, стереодинамики, защиту корпуса от влаги и пыли.

В конце января оказалось, что iPhone 16 Pro Max подешевел в России до 120 тысяч рублей. На старте продаж флагманский аппарат оценивали в 195 тысяч рублей.

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