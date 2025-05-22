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15:02, 22 мая 2025Наука и техника

Топовый iPhone рекордно подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: цена iPhone 16 Pro Max впервые опустилась ниже 100 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Стоимость iPhone 16 Pro Max на российском рынке упала ниже 100 тысяч рублей. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что топовый смартфон Apple впервые оказался доступен дешевле 100 тысяч рублей. Сейчас на различных маркетплейсах его можно приобрести за рекордные 95-98 тысяч рублей. На старте продаж осенью 2024 года цена на флагман достигала до 194 тысяч рублей. В конце марта его стоимость впервые упала до 105 тысяч рублей.

«16 Pro Max — самый мощный, самый большой и самый автономный смартфон Apple 2024-2025 годов. По сравнению с началом года стоимость смартфона снизилась на 23 процента», — отреагировали на событие авторы портала.

Флагманский iPhone 16 Pro Max имеет 6,9-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с поддержкой частоты 120 герц. Он получил передовой процессор A18 Pro и 8 гигабайт оперативной памяти. В базе девайс имеет 256 гигабайт встроенной памяти. Телефон оснащен камерой с объективами разрешением 48, 48 и 12 мегапикселей. Камера отличается наличием лидара и 5-кратного оптического зума.

В середине мая стало известно, что стоимость iPhone 15 Pro в России снизилась до 80 тысяч рублей. На старте продаж девайс оценивали в 150 тысяч рублей.

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