iPhone 15 Pro подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: Стоимость iPhone 15 Pro в России снизилась до 80 тысяч рублей

На российском рынке подешевел флагманский смартфон Apple 2023 года выпуска. На это обратило внимание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа отметили, что в России стоимость топового аппарата снизилась до 80 тысяч рублей. Они подчеркнули, что на старте продаж девайс оценивали в 150 тысяч рублей. Последний раз цена на iPhone 15 Pro снижалась в январе, когда его продавали за 87 тысяч рублей.

«Это первый титановый iPhone, который до сих пор остается актуальным. При этом, модель не сильно уступает последним iPhone 16 Pro», — охарактеризовали устройство специалисты. Актуальный 16 Pro отличается от модели лишь наличием более крупного 6,3-дюймового дисплея, нового чипа A18 Pro, улучшенной камеры.

15 Pro получил 6,1-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с гибридной частотой 1-120 герц. Девайс имеет процессор A17 Pro, 8 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета расположена тройная камера с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей и лидаром. Флагман вышел с батареей емкостью 3274 миллиампер-часов.

Ранее стало известно, что iPhone 16 Plus подешевел в России до 80 тысяч рублей. На старте продаж осенью 2024 года стоимость девайса доходила до 134 тысяч рублей.