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14:36, 5 июня 2025Наука и техника

iPhone 16 снова подешевел

Стоимость iPhone 16 снизилась в России до 60 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Стоимость базового смартфона серии iPhone 16 рекордно снизилась на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

«За последние три месяца стоимость iPhone 16 в России снизилась почти на 15 процентов», — заметили авторы. В начале лета аппарат стал доступен за 60 тысяч рублей. Последний раз iPhone 16 дешевел до 65 тысяч рублей в начале апреля. При этом на старте продаж гаджет продавали не менее чем за 100 тысяч рублей.

«На фоне падения курса доллара до 79 рублей за валюту в России снизились цены на актуальную линейку iPhone», — прокомментировали событие представители медиа.

Стартовый iPhone 16 имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2556х1179 пикселей, частотой 60 герц и защитным покрытием Ceramic Shield. Устройство вышло с процессором A18, у него 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели расположена двойная камера с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Гаджет получил батарею емкостью 3561 мАч.

В конце мая стоимость нового смартфона iPhone 16e опустилась в России ниже 50 тысяч рублей. На старте продажи аппарат можно было купить за 78-80 тысяч рублей.

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