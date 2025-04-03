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16:22, 3 апреля 2025Наука и техника

iPhone 16 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16 подешевел в России до 65 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Актуальный базовый смартфон Apple подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

В российских маркетплейсах снизили цены на iPhone 16. В начале апреля стартовый телефон Apple можно приобрести за 65 тысяч рублей. «За первые 3 месяца 2025 года цена последнего айфона снизилась на 13 процентов», — заметили авторы медиа. Они напомнили, что в феврале iPhone 16 был доступен за 70 тысяч рублей.

«Смартфон iPhone 16 получил много нововведений относительно прошлой модели. Появилась кнопка действия вместо переключателя беззвучного режима, добавили сенсорную клавишу Camera Control для управления камерой. Дизайн камер тоже обновили — теперь блок вертикальный», — описали устройство журналисты.

Телефон вышел с 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR OLED, процессором A18, 8 гигабайтами оперативной памяти. Гаджет имеет двойную камеру, состоящую из широкоугольного объектива разрешением 48 мегапикселей и ультраширокоугольного сенсор разрешением 12 мегапикселей. Устройство получило аккумулятор емкостью 3561 миллиампер-часов.

В конце марта стало известно, что стоимость iPhone 14 на российском рынке снизилась до 50 тысяч рублей. «Это самый дешевый айфон из актуальных, который сейчас можно купить», — описали смартфон журналисты издания Hi-Tech Mail.ru.

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