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11:16, 21 июля 2025Ценности

67-летняя Шэрон Стоун снялась с обнаженной грудью под водой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sharonstone

Американская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун стала лицом откровенной съемки для швейцарской версии журнала Schon!. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

67-летняя звезда «Основного инстинкта» снялась под водой. Она позировала в белых трусах с высокой посадкой и черных остроносых туфлях. Кроме того, на Стоун присутствовала прозрачная рубашка, сквозь ткань которой просвечивала ее обнаженная грудь.

Кроме того, знаменитость продемонстрировала фигуру в черной кофте и белых трусах с высокой посадкой. Она примерила мокрый темно-синий лонгслив с капюшоном, отказавшись от бюстгальтера.

Ранее сообщалось, что Шэрон Стоун снялась в откровенной рекламе бренда Mugler. Тогда актриса предстала у бассейна макси-платье, которое оголяло ее плечи. Перед ней спиной к камере стоял обнаженный мужчина.

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