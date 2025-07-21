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12:12, 21 июля 2025Экономика

Экс-владельца крупнейшего в России производителя вина лишили земли у Черного моря

Экс-владельца «Арианта» Кретова лишили двух участков на берегу Черного моря
Виктория Клабукова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

У бывшего владельца группы компаний «Ариант» Александра Кретова изъяли земельные участки на черноморском побережье. Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск о конфискации земли был подан в ноябре 2024 года, решение принял арбитражный суд Краснодарского края. Согласно ему, экс-владелец крупнейшего в России производителя вина лишается двух участков площадью 1,8 тысячи и 1,6 тысячи квадратных метров в станице Тамань. На каждом из них выстроен частный дом. К рассмотрению дела были привлечены в том числе Александр и Людмила Аристовы, Михаил, Юрий и Людмила Антиповы, Елена Кретова и компания «Эталон». Помимо этого, с Кретова в доход федерального бюджета взыскивается госпошлина суммой 15 тысяч рублей. Как отмечается, решение может быть обжаловано. В ноябре приставы также потребовали конфисковать у олигарха Александра Аристова 40 гектаров земли в Челябинской области.

Ранее экс-владельцы ГК «Ариант» подали жалобу в Верховный суд с просьбой отменить решение о национализации активов. Предприниматели обращают внимание на закрытый режим рассмотрения дел и незаконность рассмотрения иска арбитражными судами.

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