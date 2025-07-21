Число строителей БАМа резко сократилось из-за отсутствия денег

Глава НПС Крапивин рассказал о сокращении числа строителей БАМ с 15 до 5 тысяч

За последний год число человек, задействованных при строительстве и модернизации Байкало-Амурской магистрали, части Восточного полигона, упало в три раза — с 15-ти до 5 тысяч человек. Об этом в интервью РБК рассказал глава группы компаний «Нацпроектстрой» (НПС) — крупнейшего российского строительного холдинга полного цикла, Алексей Крапивин.

Он объяснил, что сокращение связано с корректировкой планов из-за отсутствия денег. Рассуждая о разнице между портфелем заказов и твердыми контрактами, он привел БАМ в качестве примера проекта, у которого нет подтвержденных лимитов финансирования.

По словам Крапивина, о полной остановке модернизации Восточного полигона (включает БАМ и часть Транссибирской магистрали) речи не идет, потому что на формирование сил и средств для этого работы потрачено много лет и инвестиций. Если сейчас все прекратить, то в будущем расходы придется нести заново.

Тем не менее снижение инвестиционной программы РЖД с 1,275 триллиона рублей до порядка 900 миллиардов (с учетом переходящих остатков) стало очень чувствительным для компании. Только на закупку новой техники и развитие производственных мощностей для Восточного полигона НПС потратила более 30 миллиардов рублей.

В июне замгендиректора РЖД Андрей Макаров признал, что строительство третьего этапа Восточного полигона придется перенести на год или два, потому на работы не хватает денег. Он объяснил, что после урезания инвестпрограммы лимиты на реализацию части проектов исчерпаны, а привлечь заемные средства компания не может, так как правительство ограничивает ее в заимствованиях.