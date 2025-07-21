Белый дом объяснил причины недовольства сына Байдена миграционной политикой США

Белый дом: Хантер Байден расстроен новой миграционной политикой США

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Абигейл Джексон в соцсети X объяснила причины недовольства сына бывшего американского президента Джо Байдена Хантера миграционной политикой США.

«Хантер просто расстроен, потому что теперь нелегко провозить наркотики через границу, как это было во время "президентства" его отца», — заявила она.

Хантер Байден в интервью журналисту Эндрю Каллагэну раскритиковал депортации нелегальных мигрантов. Он резко осудил нынешнего американского лидера Дональда Трампа за депортации, напомнив, что мигранты заняты в сфере общественного питания и как обслуживающий персонал в гостиничном бизнесе.