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23:16, 21 июля 2025Мир

Сын Байдена воинственно описал свои действия в случае становления президентом США

Хантер Байден заявил, что послал бы войска в Сальвадор из-за высылки мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Saquan Stimpson / Globallookpress.com

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер дал интервью журналисту Эндрю Каллагэну, в котором резко раскритиковал депортации нелегальных мигрантов. Он воинственно описал свои действия в случае становления президентом США.

Хантер заявил, что, будь он у власти, отправил бы войска в Сальвадор из-за депортации туда нелегалов с американской территории. В беседе с репортером он использовал много бранных слов.

«Я бы взял телефон, позвонил президенту Сальвадора и сказал: "Либо высылайте их обратно, черт побери, либо я, черт побери, вторгнусь"», — сказал сын экс-лидера США.

Байден-младший резко раскритиковал нынешнего американского лидера Дональда Трампа за депортации, напомнив, что мигранты заняты в сфере общественного питания и как обслуживающий персонал в гостиничном бизнесе. По мнению Хантера, США возрождаются благодаря мигрантам, а политика главы Белого дома является преступлением.

В США Хантер подвергался уголовному преследованию. Байден помиловал своего сына 2 декабря, перед уходом с поста президента. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Байден подчеркнул, что случаи, подобные делу его сына, обычно разрешаются более мягкими мерами. Сам же Хантер Байден после сообщения о помиловании заявил, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями, и признал ответственность за совершенные ошибки.

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