Более двух тысяч пассажиров застряли в российских аэропортах в ожидании рейсов в Москву

Более 2,7 тысячи пассажиров ожидают вылетов в Москву

Более 2,7 тысячи пассажиров застряли в российских аэропортах в ожидании рейсов в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что в воздушных гаванях Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Сахалина задержаны вылеты девяти рейсов по причине позднего прибытия самолетов. Транспортные прокуроры держат ситуацию на контроле и проводят мониторинг для своевременного обеспечения прав пассажиров и оказания им нужных услуг.

Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко высказался о ситуации в аэропортах на фоне ограничений полетов. Он назвал приоритетной безопасность полетов.

