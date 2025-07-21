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09:20, 21 июля 2025Путешествия

Более двух тысяч пассажиров застряли в российских аэропортах в ожидании рейсов в Москву

Более 2,7 тысячи пассажиров ожидают вылетов в Москву
Алина Черненко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Более 2,7 тысячи пассажиров застряли в российских аэропортах в ожидании рейсов в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что в воздушных гаванях Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Сахалина задержаны вылеты девяти рейсов по причине позднего прибытия самолетов. Транспортные прокуроры держат ситуацию на контроле и проводят мониторинг для своевременного обеспечения прав пассажиров и оказания им нужных услуг.

Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко высказался о ситуации в аэропортах на фоне ограничений полетов. Он назвал приоритетной безопасность полетов.

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