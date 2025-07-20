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13:53, 20 июля 2025Путешествия

В Росавиации высказались о ситуации в аэропортах

Представитель Росавиации Кореняко назвал приоритетной безопасность полетов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко высказался о ситуации в аэропортах на фоне ограничений полетов. Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

Кореняко отметил, что в настоящее время несколько часов находится в самолете и переживает из-за сложившейся обстановки. При этом он назвал приоритетной безопасность полетов.

«Все авиационные специалисты, сотрудники авиакомпаний, аэропортов пытаются минимизировать дискомфорт пассажиров. Так же как и многие, переживаю за текущую обстановку, но понимаю, что безопасность полетов — главный, ключевой приоритет, поэтому набрался терпения, жду вылетов», — заявил Кореняко.

Ранее стало известно о блокировке пассажирами авиакомпании «Победа» посадки на рейс в Минеральные Воды в воскресенье, 20 июля. Они требовали, чтобы представители авиаперевозчика вышли к ним с объяснениями причин задержки вылета.

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