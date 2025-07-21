Бывшая ведущая Первого канала заявила об отсутствии факта об СССР в учебниках в США

Ведущая Агалакова рассказала, что пыталась прививать дочери культуру России

Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (внесена Минюстом в реестр иноагентов) заявила, что в учебниках дочери, когда та училась в США, не говорилось о том, что потери СССР в Великой Отечественной войне составили больше 26 миллионов человек. Об отсутствии этого факта в учебниках она рассказала ведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), видео вышло на YouTube.

По словам Агалаковой, в какой-то момент у нее сложилось впечатление, что ее дочь Аличе — наполовину итальянка — не хочет быть русской. В связи с этим телеведущая начала пытаться прививать дочери культуру России и в том числе говорила с ней о Великой Отечественной войне.

«Я спрашивала ее: "Кто победил во Второй мировой войне?" Я хотела, чтобы она знала про 26 миллионов жизней, которые мы потеряли, которые как-то очень впроброс, а то и вовсе не написаны в учебниках в школе, в которую она ходила», — пояснила Агалакова. Она уточнила, что дочь в то время посещала французскую школу в Нью-Йорке.

Ранее ведущая также назвала раздражавшую ее особенность Франции. По словам Агалаковой, поначалу в этой европейской стране ей не нравились частые акции протеста.