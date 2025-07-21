Бывшая жена призрака предупредила об опасности проклятых предметов

Британка, вышедшая замуж за призрака, предупредила об опасности проклятых кукол

Британская певица, вышедшая замуж за призрака, предупредила об опасности работы с проклятыми предметами. Об этом сообщает Daily Star.

42-летняя Рокер Брокард известная свадьбой и разводом с призраком солдата по имени Эдуардо, высказалась об одержимых духами предметах после смерти экстрасенса и исследователя Дэна Риверы, которого не стало во время турне с печально известной куклой Аннабель. «При работе с духами и предметами, в которых они живут, нужно соблюдать осторожность», — заявила Брокард, владелица более 100 таких кукол.

Британка пояснила, что духи часто выбирают кукол в качестве сосудов из-за их антропомофности. Кукла Аннабель, ставшая знаменитой после истории с Эдом и Лоррейн Уорренами в 1970-х, обычно хранится в специальном защищенном ящике. Ривера же возил ее по городам, несмотря на предупреждения специалистов. Брокард подчеркнула, что люди не могут контролировать демонические силы, а попытки подчинить их себе часто заканчиваются трагедиями.

Аннабель — тряпичная кукла, персонаж популярной городской легенды, согласно которой одержима духом или демоном. Ее история легла в основу фильмов «Проклятие Аннабель», «Проклятие Аннабель: Зарождение Зла», «Проклятие Аннабель 3», «Заклятие».

В 1970-х годах куклу подарила студентке Донне ее мать. Она была приобретена в комиссионном магазине. Вскоре соседка Донны Энджи якобы заметила, что творится нечто странное: в комнате сами собой открываются и закрываются окна и двери, кукла перемещается с места на место, меняет позы, парит в воздухе, а однажды на кукольном платье самопроизвольно появились кровавые пятна. Сначала они рассматривали происходящее как чью-то шутку, но вскоре решили, что кукла одержима своей покойной бывшей хозяйкой, семилетней девочкой Аннабель Хиггинс (о ней девушкам рассказал медиум).

После того как кукла напала на друга Донны, для изгнания духа были приглашены известные исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены. Они пришли к выводу, что кукла одержима демоном, и обратились к священнику за проведением экзорцизма.

Ранее Брокард заявила, что после брака с Эдуардо решила заняться охотой на призраков. Она утверждает, что свадьба с «потусторонним мужем» стала привлекать к ней других духов.