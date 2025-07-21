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18:55, 21 июля 2025Экономика

Дачников призвали срочно сажать редьку

Садовод Туманов: В июле стоит сажать редьку
Мария Черкасова

Фото: Freepik

В конце июля принято высаживать зеленую, белую или японскую редьку. Срочно сажать этот овощ дачников в разговоре с NEWS.ru призвал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

Для нормального образования корнеплода всем этим овощам нужно, чтобы день был покороче, объяснил специалист. Он также добавил, что пришла пора высаживать многолетние растения, которые можно посеять сейчас, чтобы собрать урожай в будущем году.

Эксперт отметил, что в конце июля бесполезно выращивать помидоры, поскольку им нужен длительный период вегетации. Он посоветовал сосредоточиться на тех культурах, что быстро вступают в период плодоношения.

Ранее дачников предупредили о штрафах, которые грозят за установление туалетной кабины без соблюдения санитарных норм. Например, важно обратить максимальное внимание на выгребную яму — она должна быть обязательно герметичной, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды.

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