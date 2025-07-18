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18:09, 18 июля 2025Экономика

Дачников предупредили о наказании за неправильные туалеты

Юрист Русяев: За неправильные туалеты на даче россиянам грозит штраф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

За туалеты на даче, которые установлены без соблюдения санитарных норм, россиянам грозит штраф. О наказании за неправильные санузлы предупредил садоводов управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев, пишет RT.

Основной риск связан с выгребной ямой — она должна быть обязательно герметичной, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды. Кроме того, туалет должен находиться как минимум в восьми метрах от жилых построек и источников питьевой воды, а в отношении соседнего участка нужно учитывать минимальную дистанцию не менее двух метров, добавил Русяев.

Штраф за нарушение этих правил может достигать нескольких тысяч рублей, а если туалет не привести в норму, могут потребовать снести постройку.

Ранее россиян предупредили о штрафе за вырубку соседских деревьев на даче. Это будет считаться покушением на частную собственность — даже в тех случаях, когда растение создает ненужную тень на участке. Но самостоятельно опилить ветки деревьев без захода на соседний участок, которые проросли на ваш участок, можно без согласия собственников, уточнили юристы.

Вот это да!
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