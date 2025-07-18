Дачников предупредили о наказании за неправильные туалеты

Юрист Русяев: За неправильные туалеты на даче россиянам грозит штраф

За туалеты на даче, которые установлены без соблюдения санитарных норм, россиянам грозит штраф. О наказании за неправильные санузлы предупредил садоводов управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев, пишет RT.

Основной риск связан с выгребной ямой — она должна быть обязательно герметичной, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды. Кроме того, туалет должен находиться как минимум в восьми метрах от жилых построек и источников питьевой воды, а в отношении соседнего участка нужно учитывать минимальную дистанцию не менее двух метров, добавил Русяев.

Штраф за нарушение этих правил может достигать нескольких тысяч рублей, а если туалет не привести в норму, могут потребовать снести постройку.

Ранее россиян предупредили о штрафе за вырубку соседских деревьев на даче. Это будет считаться покушением на частную собственность — даже в тех случаях, когда растение создает ненужную тень на участке. Но самостоятельно опилить ветки деревьев без захода на соседний участок, которые проросли на ваш участок, можно без согласия собственников, уточнили юристы.