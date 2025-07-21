Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:42, 21 июля 2025Экономика

Две европейские страны захотели построить нефтепровод при поддержке России

Сийярто: Венгрия обсудила с РФ возможности строительства нефтепровода в Сербию
Вячеслав Агапов

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия обсудила с Россией возможности инвестиций в строительство нефтепровода, который соединит страну с Сербией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской страны Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

Ранее Сийярто отмечал, что строительство трубопровода протяженностью 180 километров начнется в конце 2025-го — начале 2026 года. Работы должны завершить к концу 2028-го. Однако строительство может ускориться при поддержке России.

«Для этого в Венгрии необходимо построить новый трубопровод протяженностью 180 километров, и если мы будем продвигаться вперед хорошо, этот новый нефтепровод может быть введен в эксплуатацию к 2027 году. Сегодня мы обсудили с министром энергетики Сербии и заместителем министра энергетики России возможность этих инвестиций, текущую стадию подготовки», — пояснил он.

В настоящее время Венгрия, Словакия и Чехия продолжают получать российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая не подпадает под санкции ЕС. Однако они продолжают изучать альтернативные источники и маршруты поставок.

Так, Венгрия и Сербия уже договорились о строительстве общего нефтепровода, по которому российская нефть из трубопровода «Дружба» будет транзитом через Венгрию поступать сербским потребителям. Трубу проложат между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом. По словам главы венгерского МИД, строительство нефтепровода в Сербию может обойтись в 100 миллионов евро и занять от полутора до двух лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обозначил минимальный показатель деторождения на каждую россиянку

    Шмыгаль рассказал о многомиллиардном разрыве в военном бюджете Украины

    Путин присвоил почетное наименование двум воюющим в зоне СВО соединениям

    В Москве затопило элитный ЖК с квартирами от 400 миллионов рублей

    Мать покалеченной в Дубае модели рассказала о перенесенных операциях дочери

    Осужденному бывшему замминистра обороны России подготовили новые обвинения

    Киркоров пожаловался на отсутствие смысла в новых песнях

    В Бангладеш военный самолет упал на колледж

    Российский синхронист рассказал о поддержавшем его на русском языке сопернике из США

    Тело российского путешественника достали с глубины пяти метров в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости