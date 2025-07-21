Две европейские страны захотели построить нефтепровод при поддержке России

Сийярто: Венгрия обсудила с РФ возможности строительства нефтепровода в Сербию

Венгрия обсудила с Россией возможности инвестиций в строительство нефтепровода, который соединит страну с Сербией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской страны Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

Ранее Сийярто отмечал, что строительство трубопровода протяженностью 180 километров начнется в конце 2025-го — начале 2026 года. Работы должны завершить к концу 2028-го. Однако строительство может ускориться при поддержке России.

«Для этого в Венгрии необходимо построить новый трубопровод протяженностью 180 километров, и если мы будем продвигаться вперед хорошо, этот новый нефтепровод может быть введен в эксплуатацию к 2027 году. Сегодня мы обсудили с министром энергетики Сербии и заместителем министра энергетики России возможность этих инвестиций, текущую стадию подготовки», — пояснил он.

В настоящее время Венгрия, Словакия и Чехия продолжают получать российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая не подпадает под санкции ЕС. Однако они продолжают изучать альтернативные источники и маршруты поставок.

Так, Венгрия и Сербия уже договорились о строительстве общего нефтепровода, по которому российская нефть из трубопровода «Дружба» будет транзитом через Венгрию поступать сербским потребителям. Трубу проложат между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом. По словам главы венгерского МИД, строительство нефтепровода в Сербию может обойтись в 100 миллионов евро и занять от полутора до двух лет.