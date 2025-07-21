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12:09, 21 июля 2025Путешествия

Двигатель взлетающего пассажирского самолета загорелся и попал на видео

Fox News Digital: Двигатель самолета авиакомпании Delta загорелся при взлете
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Двигатель пассажирского самолета загорелся при взлете в аэропорту США и попал на видео. Об этом сообщает телеканал The Fox News Digital (FND), ссылаясь на видеоролик в соцсетях.

Инцидент с лайнером произошел 18 июля в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Boeing 767-400 авиакомпании Delta, выполнявший рейс в аэропорт Хартсфилд-Джексон города Атланта, разогнался на взлетно-посадочной полосе и взлетел, однако сразу был вынужден зайти на посадку из-за пожара.

На кадрах видно, как из левого двигателя самолета вырывается пламя. «Ого, что происходит? Это нехорошо, ребята», — прокомментировал очевидец событий и владелец YouTube-канала LA Flights Джош.

Представитель авиаперевозчика сообщил телеканалу, что на борту находились девять членов экипажа: два пилота и семь бортпроводников, а также 226 пассажиров. Boeing успешно приземлился в гавани отправления через 40 минут полета. Все смогли покинуть самолет в штатном режиме, а пассажиров пересадили на другое воздушное судно.

Ранее двигатель лайнера авиакомпании Sun Country Airlines с 166 пассажирами загорелся во время полета. Очевидица событий, находясь на борту, рассказала, что ее попутчики держались за руки и готовились к худшему.

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