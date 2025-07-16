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14:02, 16 июля 2025Путешествия

Двигатель самолета с 166 пассажирами на борту воспламенился в небе

CNN: Двигатель самолета Sun Country Airlines воспламенился во время полета
Алина Черненко

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Двигатель самолета авиакомпании Sun Country Airlines воспламенился во время полета в США. Об этом пишет CNN.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 14 июля, с лайнером Boeing 737, направлявшимся из Лос-Анджелеса в Миннеаполис. На борту было 166 человек.

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«Мы не пробыли в небе и 25 минут, как послышался звук, похожий на удар молнии или взрыв, — рассказала изданию пассажирка Рут Соренсен. — Мы услышали, как двигатель заглох после этого, и оттуда вырвалось пламя».

Путешественница добавила, что ее попутчики держались за руки и утешали друг друга, готовясь к худшему. Из-за пожара пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и вернулись в аэропорт вылета, где борт встретили пожарные машины. Посадка прошла благополучно.

«Мы спали на полу аэропорта с 3:00 до 8:30, чтобы успеть на новый рейс авиакомпании Sun Country и вернуться домой», — призналась Соренсен.

В июне двигатель пассажирского самолета авиакомпании American Airlines загорелся в небе и попал на видео. Представители перевозчика заявили, что вскоре после взлета воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за механической неисправности.

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