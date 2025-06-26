Двигатель пассажирского самолета загорелся в небе и попал на видео

ABC News: Двигатель самолета American Airlines загорелся в небе и попал на видео

Двигатель пассажирского самолета авиакомпании American Airlines загорелся в небе и попал на видео. Его опубликовал телеканал ABC News.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 25 июня, с лайнером Airbus A321, летевшим из Лас-Вегаса в Северную Каролину, США. Представители перевозчика заявили, что вскоре после взлета воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за механической неисправности, добавив, что «никаких доказательств возгорания нет». Однако на полученных американским изданием кадрах видны вспышки пламени, вырывающиеся из двигателя самолета.

«Когда мы подняли глаза и увидели, что происходит, я был шокирован и очень опечален, думая о том, как все на борту, должно быть, напуганы», — рассказал журналистам очевидец произошедшего Марк Джексон.

Как пишет источник, самолет вывели из эксплуатации. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.

Ранее птица врезалась в самолет российской авиакомпании «Ямал» и вызвала пожар в двигателе. Пилоты решили посадить воздушное судно на аэродроме вылета.

