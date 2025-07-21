Экономист назвал возможную цель введения штрафов за расчеты в криптовалюте

Экономист Корнеев: Штрафами за расчеты в криптовалюте хотят вернуть релокантов

Штрафы за расчеты в криптовалюте, которые власти планируют ввести в РФ с 2026 года, не помогут в борьбе с криминалом, но способны простимулировать возвращение в страну релокантов, получающих зарплату посредством этих каналов. Соответствующее мнение председателя Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерия Корнеева приводит НСН.

По словам специалиста, посредством выплат в криптовалюте организации в том числе уходят от уплаты налогов, а также платят работающим из-за рубежа сотрудникам, поскольку сейчас имеются «достаточно серьезные проблемы с переводами в иностранные валюты».

Рассуждая о целях предстоящего введения штрафов, экономист напомнил, что работа многих релокантов влияет на безопасность, «особенно если речь идет о разработке критического программного обеспечения», поскольку даже гражданское программное обеспечение имеет в своем составе критические блоки. «Неплохо было бы, чтобы люди, разрабатывающие подобные вещи, были на нашей территории», — отметил Корнеев.

Ранее в понедельник стало известно, что за использование криптовалюты в РФ намерены начать штрафовать физических лиц на 100–200 тысяч рублей, а юридических — на суммы от 700 тысяч до миллиона. Законопроект об этом, как сообщили «Известия», совместно с Минфином разработал Банк России. В ЦБ регулярно подчеркивают, что не намерены разрешать в стране свободно рассчитываться в криптовалюте, вместо этого регулятор формирует собственную политику, в том числе через экспериментальные правовые режимы (ЭПР) использования криптовалюты.