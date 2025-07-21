Описана используемая российскими солдатами на СВО «боевая фарма»

«Лента.ру»: Бойцам на СВО продают допинг и непроверенные препараты от усталости

Чтобы справиться с сильным стрессом и нагрузками в зоне специальной военной операции (СВО), российские и украинские военнослужащие прибегают к использованию так называемой «боевой фармы», которая может быть опасна для организма. Опрошенные «Лентой.ру» бойцы и эксперты подтвердили эти данные и описали препараты, применяемые на фронте: это могут быть как сильнодействующие лекарства и стимуляторы, так и спортивный допинг, витаминные комплексы, БАДы и «народные» средства наподобие чифира.

Волонтер Евгений, возивший на фронт гуманитарную помощь, рассказал «Ленте.ру», что знает о случаях употребления промедола среди российских солдат — при длительном и неправильном применении это сильное обезболивающее вызывает наркотическую зависимость. Ему известно, что военных наказывали за промедол. Кроме того, встречались случаи использования прегабалина, позволяющего получить эффект бодрости после двух суток без сна.

Об использовании подобных препаратов знает и бывший военный фельдшер с позывным Каспер, однако он подчеркнул, что чаще они встречаются среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), рюкзаки которых раньше «были наполнены фармой». Медик заявил, что негативно относится к применению промедола, так как это обезболивающее меняет сознание, что мешает правильной диагностике, например, когда врач проверяет реакцию зрачков раненого.

Доктор биологических наук Нина Киселева в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что психостимуляторы способны давать эффекты, в которых могут быть заинтересованы армии и частные военные компании. Но все они опасны. Запрещенный в России модафинил при передозировке может спровоцировать инсульт, судороги и головную боль. Кроме того, опасны могут быть любые витамины, БАДы и даже простой протеин, который солдаты используют для поддержания веса. При использовании любых, даже свободно продающихся, препаратов необходима консультация специалиста, отметила Киселева.

Военный фельдшер Каспер рассказал, что во время работы на фронте пытался получить для сослуживцев как можно больше транексамовой кислоты, которая помогает останавливать кровотечение. Кроме того, он упомянул дексаметазон, эффективный при черепно-мозговых травмах и ожогах верхних дыхательных путей — он входит в список запрещенного WADA допинга, однако легален для лечения офтальмологических заболеваний.

В 2024 году сообщалось об использовании бойцами ВСУ наркотических веществ в Курской области. По словам представителей российских силовых структур, украинские военные под действием таких препаратов буквально «шли на пулемет», хотя, будучи в адекватном состоянии, могли бы сдаться в плен.